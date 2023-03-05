На могиле Игоря Талькова собираются колдуны и устраивают шабаши

На Ваганьковском кладбище неспокойно.

За тридцать лет, прошедших со дня гибели Игоря Талькова, на его могилу возложили цветы сотни тысяч поклонников и почитателей. Музыканта считали ясновидящим, человеком, отмеченным Богом.

И даже после смерти на могиле культового певца многие просят об исцелении.

Как сообщает портал Stebel.ru, в последнее время у креста с выгравированными строчками из знаменитой песни собираются настоящие мистики.

Один из работников кладбища рассказал корреспондентам, что странного вида люди «жгут черные свечи, что-то читают с книжечек, льют воск на могилу, потом его собирают и уносят».

По словам могильщика, некоторые к тому же еще очень страшно подвывают и подолгу стоят на коленях.

Надо отдать «колдунам» должное, к другим посетителям они не пристают, могилу не оскверняют и всякий раз, уходя с кладбища, прикрывают надгробную плиту свежими еловыми ветками.