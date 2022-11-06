На Марию Погребняк набросились за украинскую символику на новых кадрах из Дубая

Подписчики захейтили продюсера Марию Погребняк. Дело в том, что на новых кадрах из Дубая девушка сидит в желтой машине, а один из присутствующих мужчин стоит в синей рубашке.

В комментариях интернет-пользователи начали яростное обсуждение, поскольку цветовая палитра напомнила им украинскую символику. Погребняк пришлось закрыть комментарии и объяснить, что никакого подсмысла в этом не было.

Фото: Lomohov Anatoly/East News