12:22, 06 ноября 2022
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На Марию Погребняк набросились за украинскую символику на новых кадрах из Дубая
Подписчики захейтили продюсера Марию Погребняк. Дело в том, что на новых кадрах из Дубая девушка сидит в желтой машине, а один из присутствующих мужчин стоит в синей рубашке.
В комментариях интернет-пользователи начали яростное обсуждение, поскольку цветовая палитра напомнила им украинскую символику. Погребняк пришлось закрыть комментарии и объяснить, что никакого подсмысла в этом не было.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
Мария Погребняк. Фото: соцсети
Источник:teleprogramma.pro
Автор:Елизавета ИвлеваТеги: