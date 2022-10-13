На концерте Земфиры Ксению Собчак закидали бутылками

На недавнем концерте Земфиры в израильском Тель-Авиве внезапно появилась знаменитая светская львица Ксения Собчак.

По словам очевидцев, в отличие от боевой подруги и спутницы Земфиры Ренаты Литвиновой и недавно переехавшей в Израиль Аллы Пугачевой, российскую журналистку встретили на мероприятии не очень радушно.

«Собчак сидела гораздо дальше от сцены и почти весь концерт хмуро смотрела в телефон», «До конца ей досидеть не удалось. Её загнобили и забросали бутылками», - пишут о произошедшем подписчики одного из местных телеграм-каналов.

Напомним, что прилет Ксюши в Израиль скорее всего был вызван стремлением взять интервью у примадонны в рамках авторского YouTube проекта «Осторожно, Собчак!»

А вот что именно вызывало недовольство публики в появлении Собчак на концерте подруги остается только догадываться.

ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News