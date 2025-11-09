На концерте Светланы Лободы в Кишиневе произошла массовая драка между украинцами

Жители Украины устроили потасовку перед началом сольного концерта Светланы Лободы в Кишиневе. Массовая драка попала на видео.

Как пишет aif.ru, конфликт начался со словесной перепалки между группой женщин и мужчиной и перерос в драку после того, как одна из поклонниц артистки схватила за волосы другую. После этого в потасовку были втянуты как минимум 6 человек.

При этом сама Лобода никак не отреагировала на происходящее, так как еще не успела выйти на сцену. Причина драки не уточняется.

Отмечается, что на концерте Лободы в Кишиневе было много украинцев, часть из которых застряла в очереди на границе из-за сбоя в базе данных таможенных служб. Люди выходили из своих автомобилей и пели русскоязычные песни Лободы.

Напомним, в 2022 году украинская певица Светлана Лобода сделала ряд антироссийских заявлений и уехала в Латвию. Потеряв большую часть поклонников и доходов, она вернулась к исполнению на русском языке.

Ранее шоумен Максим Галкин* (признан иноангентом на территории РФ) выступил на дне рождения Светланы Лободы и подарил ей песню на украинском языке. В Сети появились кадры с вечеринки по случаю 43-летния исполнительницы хита «К черту любовь». Муж Аллы Пугачевой оказался одним из самых активных гостей. Он кружился с именинницей в танце, пел и много шутил.

*Признан иностранным агентом на территории России