На Клаву Коку заводят уголовное дело

В Следственный комитет России поступили жалобы на неподобающий внешний вид певицы Клавдии Высоковой (сценический псевдоним - Клава Кока) во время городского фестиваля во Владивостоке.

Придраться к Клаве решила администрация Фонда защиты национально-исторического наследия.

Поводом для заявления послужило появление Коки в мини юбке «возле российского флага и на фоне храма».

Теперь двадцатишестилетней артистке грозит уголовная статья за нарушение свободы совести и вероисповедания.

Сама девушка полностью отрицает свою вину и заявляет, что все вопросы с организацией и местом проведения концерта всегда лежат на администрации города.

ФОТО: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News