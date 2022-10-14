14:16, 14 октября 2022
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На Клаву Коку заводят уголовное дело
В Следственный комитет России поступили жалобы на неподобающий внешний вид певицы Клавдии Высоковой (сценический псевдоним - Клава Кока) во время городского фестиваля во Владивостоке.
Придраться к Клаве решила администрация Фонда защиты национально-исторического наследия.
Поводом для заявления послужило появление Коки в мини юбке «возле российского флага и на фоне храма».
Теперь двадцатишестилетней артистке грозит уголовная статья за нарушение свободы совести и вероисповедания.
Сама девушка полностью отрицает свою вину и заявляет, что все вопросы с организацией и местом проведения концерта всегда лежат на администрации города.
ФОТО: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:https://www.gazeta.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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