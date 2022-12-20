На израильтянку Пугачеву охотится местная полиция

К певице Алле Пугачевой, которая находится за границей, вот-вот может прийти полиция. Проблемы 73-летней исполнительницы связаны с израильским паспортом, который был получен с явными нарушениями.

Полиция уже задержала по делу и незаконной выдаче постоянного паспорта несколько человек. Проверки будут продолжены.

Не исключено, что помимо Пугачевой, документ незаконно могла получить журналистка Ксения Собчак. Российским селебрити выдавали паспорт быстро и без лишнего шума.

В настоящий момент по факту выдачи паспортов россиянам задержаны пять человек. Установлено, что они были сотрудниками службы регистрации населения и просили коллег выдавать документ в обход требований закона.