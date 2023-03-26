На Ирину Хакамаду подали в суд из-за ее покойного мужа

В Коптевский районный суд Москвы на днях поступило исковое заявление от 20-летней Дарьи Забедневой.

Даша – дочь известного в кругах обеспеченных москвичей дизайнера и архитектора Марии фон Пушенталь (Забедневой).

А вот своим отцом девушка считает покойного супруга Ирины Хакамады. Управляющий директор образовательной платформы для изучения иностранного языка, предприниматель Владимир Сиротинский скончался два года назад в возрасте 65 лет.

Известно, что мать истицы в свое время занималась оформлением пентхауза для четы Хакамада – Сиротинский, причем супруги практиковали свободный образ жизни и не связывали себя какими бы то ни было обязательствами.

Заявление Дарьи получило широкий резонанс в СМИ, однако, сразу после обращений журналистов в Коптевский суд за разъяснениями, исчезло с его официального сайта.

Мнение матери истицы по поводу отца собственной дочери пока не афишируется.