21:04, 16 января 2023
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На Иду Галич совершено жестокое нападение
На Иду Галич совершено дерзкое нападение на российском курорте .
Молодой мужчина напал на телеведущую Иду Галич на горнолыжном курорте «Роза Хутор».
- Сегодня на Розе хутор было совершено дерзкое нападение на популярного блогера, телеведущую, бизнесвумен и просто шикарную женщину, - заявляет Ида в последних сторис.
Драма разыгралась прямо в вестибюле отеля Radisson, где на Иду накинулся… её же сын Леон.
Вероятно, не поладив со звёздной мамой, мальчик несколько раз попытался ударить её по лицу, при этом один раз все-таки угодил прямиком по щеке.
На видео отчетливо виден след от маленького кулачка.
- Как вообще такое возможно!, Ты - мужчина, тебя женщина рожает, портит фигуру, а ты с ней ведёшь себя подобным образом, - обиженно восклицает Галич.
Леону сейчас два года. Мальчик плод красивой любви и кратковременного, но счастливого брака Иды Галич и Алана Басиева.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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