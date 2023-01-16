На Иду Галич совершено жестокое нападение

Молодой мужчина напал на телеведущую Иду Галич на горнолыжном курорте «Роза Хутор».

Сегодня на Розе хутор было совершено дерзкое нападение на популярного блогера, телеведущую, бизнесвумен и просто шикарную женщину, - заявляет Ида в последних сторис.

Драма разыгралась прямо в вестибюле отеля Radisson, где на Иду накинулся… её же сын Леон.

Вероятно, не поладив со звёздной мамой, мальчик несколько раз попытался ударить её по лицу, при этом один раз все-таки угодил прямиком по щеке.

На видео отчетливо виден след от маленького кулачка.

Как вообще такое возможно!, Ты - мужчина, тебя женщина рожает, портит фигуру, а ты с ней ведёшь себя подобным образом, - обиженно восклицает Галич.

Леону сейчас два года. Мальчик плод красивой любви и кратковременного, но счастливого брака Иды Галич и Алана Басиева.