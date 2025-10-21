«На грани фарса и цирка»: Вика Цыганова высказалась о присвоении Криду звания заслуженного артиста

Вика Цыганова резко отреагировала на присвоение Егору Криду звания заслуженного артиста Башкортостана. В беседе с «Абзацем» певица не удивилась, что рэпер удостоился почетного звания, поскольку в мире шоу-бизнеса многое «на грани фарса и цирка».

По словам певицы, она не знает Егора Крида лично и не хотела бы с ним познакомиться. Вика Цыганова убеждена: многое в поведении рэпера на сцене выглядит как фарс на грани с цирком. Артистка задалась вопросом, кому пришла мысль вручить почетное звание такому исполнителю, у которого, как у многих звезд шоу-бизнеса, стерты границы «между добром и злом».

«Я не соприкасаюсь с этой тусовкой и не хочу соприкасаться. Люди умные все понимают. Глупые пусть учатся слышать и видеть, различать добро и зло. Я не знаю, кто вручает звание, за что. Многое [в шоу-бизнесе] выглядит на грани фарса и цирка. Просто, наверное, смылись всякие понятия между добром и злом. И их продолжают размывать. Поэтому надо просто задать прямой вопрос тому, кто это сделал. И пусть они обосновывают», – заявила Вика Цыганова.

Певица призналась: она даже рада тому факту, то не имеет никаких званий как артист, поскольку имеет большие вопросы к тем людям, кто их раздает. Вика Цыганова объяснила, что эти персоны продвигают чуждые ей ценности в культуре.

Напомним, 20 октября в Уфе Егору Криду в торжественной обстановке вручили медаль и присвоили звание заслуженного артиста Республики Башкортостан за «большой вклад в развитие культуры и искусства». Некоторые пользователи Сети не оценили такое решение, усомнившись, что рэпер действительно заслуживает награду.

«За что и чем заслуженная? Обесценили все награды и звания, раздавая кому попало!», «На башкирском умеешь петь хотя бы?», «За какие заслуги, что он несет молодежи?» - возмутились в Сети.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о присвоении Егору Криду звания заслуженного артиста Башкортостана и предложил наградить его шоколадной медалью: «Лично я вообще не вижу в его песнях искусства».