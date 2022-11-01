На грани: Александр Розенбаум признался, что держится из последних сил

В свои 71 певец выглядит достойно, хотя и признается, что «держится из последних сил».

Концерты и телепроекты Александра Розенбаума не прекращаются, однако в недавнем телешоу «Ты не поверишь» он признался, что здоровье постепенно сдает.

Тем не менее, брутальная стилистика певца вполне соответствует его жизненным и сценическим принципам.

На сцене актер не имеет права выглядеть размазней. За это ему платят бабки. Тем, кто не способен держаться в силу возраста, нужно уходить на покой, а не срывать выступления и разочаровывать зрителей Отдыхать и расслабляться лучше на природе, в полном уединении от поклонников и поклонниц. Домашними делами и бытом не заниматься, все это передать женщинам. Иметь не только верную супругу и любящую взрослую дочь, но и постоянную «домоправительницу».

Напомним, что вот уже 30 лет в доме Розенбаума проживает некая домработница, которую певец откровенно называет «своей любимой женщиной».

ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News