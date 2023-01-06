«На гормональном лечении»: стало известно, что происходит с Андреем Малаховым

В эти дни россияне наблюдают за новогодними концертами, которые собрали всех звезд отечественного шоу-бизнеса. Общественность поделилась на два лагеря: пока одни обсуждают умопомрачительные наряды светских львиц, другие — обеспокоены персоной Андрея Малахова. Наблюдательные зрители заметили, что мужчина появился на экранах ТВ не в самом лучшем виде и заметно прибавил в весе. В эксклюзивной беседе с порталом «Blitz+» врач Ирина Котова высказалась о состоянии здоровья телеведущего.

Эксперт заявила, что с возрастом у людей происходят различные изменения в организме: кто-то из нас худеет, а кто-то — набирает вес, вот почему с Малаховым ничего серьезного не произошло. Возможно, мужчина просто переел за праздничным столом, поэтому поправился. Там не мене у Котовой есть и другое мнение.

«Возможно, он находится на какой-то терапии, гормональном лечении, поэтому набирает вес», — резюмировала Ирина.

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