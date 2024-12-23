На глазах у супруга и свекрови: невестку Наташи Королевой застали в объятиях другого мужчины

Недавно невестка Наташи Королевой Мелисса Волынкина отметила день рождения — ей исполнилось 24 года. Танцовщица собрала на празднике близких и друзей, в том числе знаменитую свекровь. Однако внимание многих привлекли кадры, на которых девушка предстала в объятиях другого мужчины.

22 декабря жена Архипа Глушко Мелисса Волынкина отпраздновала день рождения в ресторане в Москве. На торжестве собрались близкие и друзья пары, также среди гостей была замечена и Наташа Королева, которая танцевала с невесткой. Девушка поделилась кадрами с мероприятия в соцсети.

«Кто красиво работает, тот красиво отдыхает! Фееричная встреча дня рождения в кругу красивой компании, в роскошном ресторане», — написала Мелисса Волынкина.

Многие присутствующие заметили, что в какой-то момент именинница стала обниматься с другим мужчиной, не обращая внимание на находящихся рядом супруга и свекровь. Однако, как оказалось, незнакомцем, в романе с которым едва не заподозрили Мелиссу Волынкину, был ведущий мероприятия.

Напомним, Архип Глушко и Мелисса Волынкина поженились 21 августа этого года в Санкт-Петербурге. Примечательно, что дата бракосочетания совпала с годовщиной свадьбы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко — они официально оформили отношения в этот же день 21 год назад.

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