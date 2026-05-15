«На Газманова есть деньги, а на ремонт дорог нет»: жители Ирбита выступили против концерта певца

Как сообщают местные паблики, администрация города приняла решение пригласить артиста на XXIV Ирбитскую выставку-ярмарку, которая пройдёт в августе. Концерт запланирован на 8 августа.

Олег Газманов — один из самых известных артистов страны, народный артист России. За несколько десятилетий карьеры певец записал множество хитов и стал одним из главных исполнителей патриотических песен.

Информация о гонораре появилась в соцсетях и вызвала волну критики со стороны жителей Ирбита. По данным источников, Газманов и его коллектив получат за выступление 8 489 600 рублей — почти 8,5 миллионов.

Горожане возмущены решением властей.

«На Газманова есть деньги, а на ремонт дорог нет! А ведь он поедет по этим дорогам, администрация, вам не стыдно?» — пишут пользователи в местных пабликах.

Жители также отметили, что такие траты неуместны в условиях проведения СВО. «Администрация не стесняется и швыряется деньгами направо и налево», — добавили протестующие.

Напомним, Ирбит — город в Свердловской области. Местная выставка-ярмарка проводится ежегодно и является одним из главных событий региона.