На гастролях с МакSим твориться что-то неладное

В последнее время на концертах российской певицы Максим начали случаться странные истории.

20 ноября несколькими часами после концерта в череповецком Дворце металлургов вспыхнул пожар.

Если бы певица задержалась там после выступления, она могла бы пострадать.

А вот Вологде последний концерт Максим отменён вообще.

Официальная версия: ухудшение здоровья артистки. Известно, что Марина очень тяжело перенесла случившийся с ней коронавирус

А вот поклонники подозревают, что в ухудшении состояния виноват слишком плотный график.

Максим не только выступает в гастролям туре, но ещё успевает появляться в подкастах и шоу.