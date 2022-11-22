22:35, 22 ноября 2022
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На гастролях с МакSим твориться что-то неладное
В последнее время на концертах российской певицы Максим начали случаться странные истории.
20 ноября несколькими часами после концерта в череповецком Дворце металлургов вспыхнул пожар.
Если бы певица задержалась там после выступления, она могла бы пострадать.
А вот Вологде последний концерт Максим отменён вообще.
Официальная версия: ухудшение здоровья артистки. Известно, что Марина очень тяжело перенесла случившийся с ней коронавирус
А вот поклонники подозревают, что в ухудшении состояния виноват слишком плотный график.
Максим не только выступает в гастролям туре, но ещё успевает появляться в подкастах и шоу.
Источник фото:https://www.youtube.com
Источник:https://vologdaregion.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: