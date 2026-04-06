«На фоне советского ковра и цветочных обоев»: 40-летняя Ирина Шейк опубликовала архивные фото из России

Ирина Шайхлисламова, известная под псевдонимом Ирина Шейк, стала одной из самых востребованных моделей мира. Её карьера началась в 2004 году, а уже в 2005-м она начала работать в Европе и США.

На опубликованных снимках 40-летняя модель запечатлена в образах нулевых годов вместе с семьёй и друзьями. Особое внимание поклонников привлекло фото на фоне настенного ковра — детали, ставшей символом советского быта.

«С семьей и друзьями», — подписала серию фотографий Шейк.

На других кадрах звезда позирует вместе с сестрой Татьяной Шайхлисламовой, демонстрируя близкие семейные связи. Также модель показала снимки с домашним котом и друзьями, сделанные в разных локациях — от родного города до курортов.

Напомним, фото на фоне ковра в ванной вызвало особый ажиотаж у фанатов и было названо «классикой СНГ». Ранее Шейк публиковала и другие архивные кадры времён до появления iPhone, когда селфи делали на старые телефоны.