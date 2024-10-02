«На дорожке с великолепной актрисой»: звезда «Барвихи» Лянка Грыу вышла в свет с мамой

36-летняя Лянка Грыу посетила кинофестиваль Ferrum-24 в Железноводске. Компанию актрисе составила ее мама, Стелла Ильницкая.

Звезда «Барвихи» вышла на красную дорожку в элегантном образе. Лянка надела черное платье с открытыми плечами, подчеркивающее фигуру, и туфли на высоком каблуке. Наряд актриса дополнила аксессуарами: длинными жемчужными серьгами и колье с кулоном.

Впервые за долгое время Грыу появилась на публичном мероприятии со своей мамой, 59-летней артисткой Стеллой Ильницкой. Родительница звезды примерила облегающий наряд с драпировкой цвета хаки.

Фотографии появились в социальных сетях Лянки Грыу.

«На дорожке с великолепной актрисой, моей мамой», — написала она.

Поклонники пришли в восторг от снимков двух знаменитостей. Особенно их привлекли снимки мамы Грыу, которая отлично на них выглядит.

«Без преувеличения, вы супер», «Красотки!», «Я не знала, что она ваша мама, обалдеть», — пишут поклонники в комментариях под фотографиями.

Недавно появились слухи, что Лянка Грыу переехала в США. Однако актриса опровергла эту информацию. По ее словам, она продолжает жить в России.