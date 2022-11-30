На дне жизни: сбежавший из России Милохин спит с пауками и питается макаронами в США

Даня Милохин стал главным ньюсмейкером этой осени, сбежав с телепроекта «Ледниковый период» и тем самым поставив в неловкую ситуацию свою партнершу Евгению Медведеву. Такое действие юноша объяснил усталостью, избавляться от которой он решил на отдыхе в Дубае. После этого блогер отправился в США, где сейчас живет в арендованном доме с коллегами по Dream Team House. Тем не менее если в России у Милохина были роскошные условия, то в другой стране ему приходится нелегко.

В социальной сети юноша пожаловался на бытовые проблемы и показал свой небольшой диван, на котором был огромный паук. Вскоре Милохин поспешил удалить этот кадр, но интернет помнит все, поэтому в распоряжении издания «Starhit» оказался эксклюзивный материал. Кроме того, живя в США, Даня забыл и про дорогие рестораны и изысканные блюда. Теперь он питается лишь макаронами по-флотски.

Поклонники молодого человека испытывают смешанные чувства: стоило ли Милохину так некрасиво вести себя в России, чтобы оказаться на дне жизни в другой стране?

Ранее Евгения Медведева прокомментировала скандальную выходку Дани. Подробности читайте в этой статье.