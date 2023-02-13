На День всех влюбленных Иде Галич подарили букет цветов с кладбища

Телеведущая Ида Галич часто попадает в новостные сюжеты благодаря своей экстравагантной манере заявить о себе.

Вот и сейчас, за день до 14 февраля, Галич вспомнила самую «зашкварную», по её словам, историю, связанную со святым Валентином.

Ида рассказала, что когда-то за ней ухлёстывал весьма странный ухажёр, который, однако, всё равно оказывал ей знаки внимания.

«Так вот однажды он подарил мне цветы на 14 февраля, только вот оказалось, нарвал он их на кладбище, потому что... цитирую: ты видела сколько сейчас цветы стоят!»

Как сообщает Газета.Ru, в курьезные ситуации связанные с днем святого Валентина попадала не только 32-летняя Ида, но и её знакомые.

Например, одна из её подруг пережила расставание с своим молодым человеком прямо за день до 14-го числа.

Как выяснилось, парень бросил её, чтобы не дарить ей дорогостоящий фен.