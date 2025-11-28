«На что ж ты ее толкаешь?» продюсер Дзюник испугался за судьбу 18-летней дочери Даны Борисовой

Телеведущая Дана Борисова подает плохой пример 18-летней дочери Полине. Об этом заявил продюсер Леонид Дзюник в беседе с aif.ru.

Собеседник журналистов отметил, что девушка повторяет за матерью все. Полина делает пластические операции, как мама, набивает татуировки и проводит другие манипуляции со своим телом. Продюсер считает, что все это может плохо закончиться. Он опасается за дальнейшую судьбу дочери знаменитости.

«То есть, они давно ведут себя не как мама с дочерью, а просто как подруги. А такое ни к чему хорошему привести не может. Все из-за того, что мама пытается дольше остаться молодой, не хочет стареть. Но ты должна понимать, что у тебя дочь растет, что у нее впереди вся жизнь, на что ж ты ее толкаешь?!», — обратился продюсер к Борисовой.

Также Дзюник рассказал, что Полина встречается со взрослым мужчиной уже с 16 лет. Ее избранником стал 35-летний Артур Якобсон.