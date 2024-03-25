«На что я там буду жить?»: актер Андрей Мартынов объяснил, почему не переехал в Германию

Актер Андрей Мартынов объяснил, почему не переехал в Германию. Там у 78-летнего народного артиста живет сын, который женился на гражданке ФРГ, растит троих детей.

Комментарий актера приводит aif.ru.

«На что я там буду жить?! Это здесь мне делали операции бесплатно, за счет государства. А там они стоят сотни тысяч евро», - сказал Мартынов изданию.

Актер признался, что оплачивать лечение было бы некому: зарплата сына всего 500 марок. Родственник работает театральным художником, а внуки даже не разговаривают по-русски. Мартынов не информирует сына о состоянии здоровья.

У актера в России есть брат: ему 86 лет, живет в Иваново. Другой брат умер. Вся надежда народного артиста – на помощь благотворительных фондов.

Мартынов тяжело болен – недавно он две недели провел в НИИ им. Склифосовского. Дома за актером ухаживает сиделка: она покупает лекарства и еду. Женщину нашли друзья из фонда.

Ранее мы писали, что актер собирается искать дом престарелых, где будет получать медицинскую помощь.