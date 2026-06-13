На 85-м году жизни умер актёр Паул Буткевич из «Семнадцати мгновений весны»

Об этом сообщает портал LSM со слов близких артиста.

Паул Буткевич стал известен благодаря работе в советском кино. За свою карьеру, начавшуюся в 1960 году, актёр сыграл около 150 ролей в фильмах разных стран. Наибольшую известность ему принесла роль в легендарной драме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений есны», где он исполнил роль связного Штирлица. Также зрители запомнили Буткевича по сериалу «Гардемарины, вперёд!». В 1965 году актёр получил главную роль в фильме «Клятва Гиппократа». За вклад в кинематограф Буткевичу было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.

Как сообщил источник «Аргументам и фактам», Паул Буткевич перенёс серию инфарктов и инсультов. В последние годы он тяжело болел и не вставал с инвалидного кресла.

Дочь актёра размещала фото из больницы в соцсетях и надеялась увидеться с отцом. Последние дни артист провёл в больнице Екабпилса.

Напомним, о смерти актёра официально сообщила председатель правления Союза кинематографистов Латвии Марта Бите. Информация была получена от родственников Паула Буткевича. Трагическую новость родные подтвердили 12 июня.