На 79-м году жизни скончалась Светлана Маслякова: вдова легендарного ведущего была символом КВН

Об этом сообщил Международный союз КВН на официальной странице во ВКонтакте.

Светлана Анатольевна Маслякова родилась в 1947 году в Москве. Она стала одним из символов легендарной программы «КВН», посвятив игре десятилетия своей жизни. Маслякова начала работать на телевидении еще в 60-е годы прошлого века.

Всю жизнь Светлана Маслякова была верной соратницей своего мужа — бессменного ведущего программы Александра Васильевича Маслякова. Вместе они создавали КВН, превратив его в культурное явление, которое объединило несколько поколений юмористов.

Причиной смерти, по словам сына Светланы Масляковой Александра Маслякова-младшего в интервью РИА Новости, стала продолжительная болезнь.

«Сегодня большая семья КВН с прискорбием сообщает о невосполнимой утрате — скончалась Светлана Анатольевна Маслякова. Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН», — говорится в официальном сообщении.

В Международном союзе КВН отметили особую роль Масляковой в развитии игры.

«Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам», — подчеркнули представители организации.

Напомним, Александр Васильевич Масляков был бессменным ведущим программы «КВН» на протяжении многих десятилетий. Светлана Анатольевна работала рядом с ним в качестве главного режиссёра, внося огромный вклад в создание уникальной атмосферы игры и формирование её узнаваемого стиля.