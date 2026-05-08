На 68-м году жизни скончался заслуженный артист России Вячеслав Николаев

Об этом сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра в официальном телеграм-канале.

Вячеслав Николаев родился в 1958 году. В 1989 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Артист был известен зрителям по роли Иванова в популярном сериале «Возвращение Мухтара».

Большую часть карьеры Николаев посвятил театру. С 2006 по 2018 год он служил в Российском академическом молодежном театре. Около 20 лет актёр работал в театре «Сфера». Также в разные годы он был артистом Театра сатиры.

«Сегодня ушел из жизни заслуженный артист России Вячеслав Николаев», — говорится в сообщении пресс-службы РАМТа.

Напомним, в последние годы Николаев продолжал активно работать в театре, оставаясь одним из узнаваемых артистов московской сцены. Причина смерти актёра не уточняется.