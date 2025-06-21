На 45-летнюю телеведущую Викторию Боню подали иск о неосновательном обогащении

На Викторию Боню подали иск о неосновательном обогащении, но через полгода от него отказались. Подробности приводит РИА Новости.

В 2024-м против телеведущей поступил иск по делу о неосновательном обогащении. В суд обратилась россиянка, однако в июне этого года она отказалась от своих требований. Из-за чего Виктории удалось избежать судебного разбирательства.

Истица рассчитывала на взыскание якобы неосновательного обогащения, однако причина не указывалась.

Инициатором иска стала женщина по фамилии Иванчук. Кроме того, по данным издания, выяснилось, что в прошлом году мужчина с такой же фамилией туда же подавал иск против звезды по делу о защите чести и достоинства, но позднее отказался от претензий. Но причины подачи и последующего отказа от исков в материалах суда не указываются.

При этом и на Иванчука подавали иск. В августе 2024 года стало известно, что мать Виктории Бони, Галина Ивановна, подала иск на пластического хирурга с таким именем из-за неудачной операции.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня раскрыла, кто получит имущество экс-возлюбленного миллиардера.

Также сообщалось, что Клава Кока боялась за жизнь бывшего парня Александра Поверина.