«Мы здесь встречались, влюблялись, заводили семьи»: режиссер Алла Сурикова попрощалась с Домом кино

Режиссер Алла Сурикова провела последнюю творческую встречу в Доме кино перед закрытием на реконструкцию. Она заявила, что это «прощание с домом, в котором прожито много счастливых лет».

Мероприятие состоялось 29 января – с 1 февраля здание на Васильевской улице закроют, там построят многоэтажный комплекс. В этот день зал был битком. Дом кино был местом, где проходили премьеры всех фильмов режиссера.

Сурикова сказала: «Старый Дом кино уходит в небытие. На его месте должны построить новый. Жаль только - жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни ему».

Если бы не реконструкция, режиссер провела творческий вечер на 85-летие. Юбилей пройдет в ноябре.

Сурикова решила устроить вечер в связи с закрытием Дома кино и показать отрывки своих фильмов – у режиссера их 24. С этим местом связаны не только премьеры – она говорит, что «было много другого хорошего».

«Мы здесь встречались, влюблялись, заводили семьи… Это прощание с домом, в котором прожито много счастливых лет», - поделилась знаменитость. Ее слова приводит Kp.ru.

Ранее актриса Валентина Талызина отметила 90-летие и заявила, что никогда не считала ботоксы. Несмотря на возраст, она мечтает о работе и новой роли.