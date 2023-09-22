«Мы в некотором смысле родственники»: Аня Чиповская рассказала о работе с Алексеем Бардуковым

Актриса Аня Чиповская рассказала, что ее связывает с коллегой Алексеем Бардуковым. Она дала интервью для «Авторадио» в студии, где прошли съемки сцен фильма «Хоккейные папы», с участием ведущих шоу «Мурзилки Live».

Звезда принимала участие в съемках российской спортивной комедии Андрея Булатова. Аня исполнила роль девушки по имени Светлана, которая переезжает из родного провинциального городка в Москву, где ей предложили работу ведущей на «Авторадио». Она с восторгом наблюдает за эфиром шоу «Мурзилки Live» и соглашается присоединиться к команде.

В фильме есть и любовная линия. К героине Чиповской испытывает чувства не только ее муж, роль которого исполняет Алексей Бардуков, но и друг детства, которого играет Юрий Чурсин. По признанию актрисы, работать с мужчинами было очень легко.

«Дело в том, что с Алексеем мы в некотором смысле родственники – оба закончили творческую мастерскую Константина Райкина. И хоть мы не однокурсники, но люди, которые учились у Райкина, всегда друг друга «узнают по походке». Это замечательное, комфортное партнерство», – призналась знаменитость.

Артистка сказала несколько слов и в адрес второго партнера Юрия Чурсина, которого назвала великолепным актером. Аня говорит, что восхищается коллегой, с которым давно знакома и работает не только в кино, но и в театре.

Премьера комедии «Хоккейные папы» запланирована на 23 ноября 2023 года.