«Мы-то с вами понимаем, кто сильнее»: Алика Смехова о роли женщины в браке

В свои 54 года дочь знаменитого актера – состоявшаяся в творческом и в личном плане женщина.

Она заслуженная артистка РФ, востребованная киноактриса, певица, телеведущая. У нее двое сыновей от двух разных мужчин, причем молодые люди носят ее фамилию.

На премьере отечественного фильма «Непослушная», который многие киноманы сравнивают со знаменитой картиной Тейлора-Джонсона «Пятьдесят оттенков серого», Алика, в частности, рассказала журналистам о своем видении семейной жизни.

Мужчине нужно всячески повторять, что он сильный, - заметила актриса. – Но мы-то с вами понимаем, кто сильнее…Секрет женского счастья в покорности, в терпении и принятии.

Смехова также подчеркнула, что во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной очень важно найти свои собственные роли, распределить зоны влияния и способы их проявления, - сообщает Пятый канал.