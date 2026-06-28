«Мы тебя загадали и очень ждали»: 50-летний комик Вадим Галыгин стал отцом в четвёртый раз

О радостном событии артист сообщил у себя в инстаграме. Счастливые родители опубликовали чёрно-белые фотографии из роддома с новорождённым.

Вадим Галыгин стал известен как резидент Comedy Club, где он проработал долгие годы. Артист также ведёт собственные проекты и активно снимается в кино. С супругой Ольгой Вайнилович, которая известна как певица, они воспитывают четверых детей.

26 июня 2026 года в семье Галыгиных родился третий сын. Малыша назвали Лукой. Артист поделился трогательными снимками с крошечными пяточками, сжатыми кулачками и профилем новорождённого.

Супруги признались, что долго ждали этого момента.

«У нас появился ещё один любимый день в году — 26.06.2026. Сегодня родился наш третий сыночек, Галыгин Лука Вадимович. Мы тебя загадали и очень ждали. Спасибо, что выбрал нас», — поделились Вадим и Ольга.

Напомним, для Вадима Галыгина это четвёртый ребёнок. Для пары это третий совместный сын. Артист не скрывает своей радости от пополнения в семье и с удовольствием делится новостями о детях со своими подписчиками.