«Мы стали мужем и женой»: певец TONI рассказал о тайной росписи с Севиль из Artik & Asti

Солистка Artik & Asti Севиль Велиева, известная под псевдонимом Seville, расписалась с певцом Антоном Гайворонским, выступающим под сценическим именем TONI. Церемония прошла в тайне от общественности и журналистов. Уже после пара поделилась романтичными снимками в нарядах. Впервые о радостном событии в жизни влюбленных рассказал глава новой семьи.

В разговоре с Woman.ru TONI рассказал, что пышного торжества по случаю росписи еще не было. В быту у супругов не возникает сложностей. Антон не заставляет Севиль заниматься исключительно домашними делами, ведь она по-прежнему погружена в работу, а для всего остального есть технические помощники.

«Свадьбы еще не было, думаю она состоится в ближайшем будущем. Это была роспись, мы стали мужем и женой... Жена много работает, поэтому дома отдыхает. Все по возможности, все по желанию», — заявил певец.

