«Мы расписались»: Алексей Панин удивил публику сообщением о свадьбе

45-летний актер Алексей Панин разместил в соцсетях совместный снимок с бывшей женой Людмилой Григорьевой и ее фото после развода. Эпатажный артист удивил сообщением о свадьбе с ней.

Григорьева – первая из двух официальных жен Панина. Пара стала семьей в 2013 году, но уже спустя несколько месяцев брак распался.

«Ровно десять лет назад мы с моей женой Люсей Григорьевой расписались», - написал актер в соцсетях.

Он вспоминает, что оба «были сумасшедшие и свободные».

Сейчас Панин не знает, какая у Григорьевой фамилия. Известно, что она переехала в Америку и кардинально изменилась: на фотографиях у женщины белоснежная улыбка и рельефное тело.

Панин поделился, что сейчас связь с первой женой окончательно разрушилась. Более того, женщина «пропала» - об этом Панин сообщил, отвечая на вопрос подписчика.

«Она пропала. Мне уже несколько человек из LA написали. Переживают», - заявил актер.

В настоящее время Панин женат на Еве Тарлакян. Супруги живут в Испании.

В декабре Панина заметили в секс-шопе в Эстонии. Там актер приобрел анальную пробку больших размеров.