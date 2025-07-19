«Мы приняли непростое решение»: дочь актрисы Ирины Апексимовой разводится с мужем

Дочь актрисы Ирины Апексимовой Дарья Авратинская и ее муж разводятся после трех лет брака. Об этом в личном блоге объявил Егор Корешков.

Актер сообщил, что они с женой вместе приняли решение расстаться. Егор Корешков не стал раскрывать причину разрыва, но отметил: они благодарны друг другу за совместный опыт, наполненный теплом.

«После долгих размышлений и искренних разговоров мы вместе приняли непростое, но обоюдное решение — завершить наш брак. Это не история про конфликт или обиду. Это история про уважение, благодарность и принятие того, что иногда люди растут в разных направлениях. Мы благодарны друг другу за все, что было: за смех и поддержку, совместные мечты и годы, наполненные смыслом», — заявил супруг Дарьи Авратинской.

Звезда фильма «Горько!» дал понять, что они с женой намерены остаться друзьями и искренне желают друг другу счастья.

«Каждый из нас уносит с собой не разочарование, а теплую признательность и искренние пожелания счастья друг другу. Мы остаемся в хороших отношениях и просим с пониманием отнестись к нашему решению. Пусть у каждого из нас будет светлый, новый этап, наполненный личным ростом, новыми возможностями и внутренним покоем», — высказался Егор Корешков, добавив: «Спасибо всем, кто был рядом с нами в этом путешествии».

Напомним, Дарья Авратинская — единственная дочь Ирины Апексимовой и Валерия Николаева. Актриса состояла в браке с Егором Корешковым с марта 2022 года.

Ранее дочь Ирины Апексимовой вышла в свет с мужем и удивила публику.