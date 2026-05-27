«Мы — парище!»: Николай Добрынин встретил актёра Глеба Калюжного из армии

Как сообщает ТАСС, о возвращении актёра заявил его директор Григорий Сухов. Калюжный отправился в армию 27 мая 2025 года и отслужил ровно год.

Глеб Калюжный — молодой актёр, получивший известность благодаря роли в сериале «Вампиры средней полосы» и участию в проекте «Трудные подростки». Также он снялся в фильме «Дед Фомич» вместе с Николаем Добрыниным. У КПП Семёновского полка в Москве артиста встречали родные и близкие. Мать актёра расплакалась при встрече с сыном. «Год был непростым… Мы созванивались. Когда была возможность, я приезжала к нему или он к нам», — поделилась мама Глеба Наталья.

Одним из первых Калюжного встретил Николай Добрынин — звезда сериала «Сваты». Народный артист России лично пожал руку коллеге и отвёз его вместе с семьёй домой на собственном автомобиле. «Он выполнил свой долг. Он правильно сделал, большой молодец», — заявил Добрынин корреспонденту Кино Mail.

Актёр тепло отозвался о Калюжном, назвав его замечательным коллегой. «Добрый, спокойный, улыбающийся, заботливый. Всегда улыбаюсь, когда его вижу», — рассказал Добрынин. По словам народного артиста, Глеб произвёл на него впечатление открытого и очень простого человека. «Мы не парочка, мы — парище! Глеб, надеюсь, стал моим другом, а я — его. Мы познакомились на съёмках», — добавил Николай Добрынин в беседе с корреспонденткой Super.

Напомним, актёры познакомились на съёмках фильма «Дед Фомич» и с тех пор поддерживают дружеские отношения. Калюжный служил в элитном Семёновском полку в Москве, куда был призван весной прошлого года.