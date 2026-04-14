«Мы отправляемся на нашу свадьбу»: звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович впервые выходит замуж в 40 лет

Избранником звезды стал актёр Евгений Банифатов, известный по сериалам «Ландыши» и «Молодежка». Пара познакомилась на съёмочной площадке спектакля «Мастер и Маргарита», где они играют вместе.

Карпович долгое время скрывала отношения от публики. Лишь когда информация о романе просочилась в СМИ, актриса решила прервать молчание и опубликовала в своём инстаграме совместное фото с Банифатовым.

«Мы не выставляли отношения напоказ. Зачем это в медиа. Раз сейчас всё узналось, можно прервать молчание. Мы заканчиваем тур и отправляемся на нашу свадьбу», — поделилась звезда.

Для Мирославы это будет первое замужество. По информации источников, торжество запланировано на май этого года, а свадебное путешествие молодожёны совершат в июне.

Напомним, ранее Карпович встречалась с актёром Павлом Прилучным, но их отношения не завершились браком.