«Мы остались без медового месяца»: муж успел расстроить Татьяну Буланову после свадьбы
Певица Татьяна Буланова расстроилась, что не отправится в медовый месяц.
Фото: Starface.ru
Певица Татьяна Буланова 2 июня вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Супруг успел расстроить артистку – положенного медового месяца у пары не будет.
«Мы остались без медового месяца», - рассказала Буланова. Ее слова приводит сайт PROZVEZD.
В ближайшее время семья никуда не поедет – оказалось, что у обоих «очень много работы». Вместе с тем она считает, что «ничего страшного» нет.
Это единственный факт, который расстраивает Буланову. В остальном она счастлива, как никогда.
По словам артистки, за подготовку к свадьбе отвечал Руднев, но все моменты обговаривали вместе. Буланова осталась довольна свадьбой – все прошло, как она хотела.
Напомним, артистка и бизнесмен, который моложе на 19 лет, расписались в ЗАГСе, где когда-то состоялась регистрация брака певицы Аллы Пугачевой и поп-короля Филиппа Киркорова.
После праздника в Сети распространились кадры, которые многие сочли позорными. Поклонники обратили внимание на состояние пошатывающейся певицы и платье, подчеркивающее недостатки фигуры.