«Мы остались без медового месяца»: муж успел расстроить Татьяну Буланову после свадьбы

Певица Татьяна Буланова 2 июня вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Супруг успел расстроить артистку – положенного медового месяца у пары не будет.

«Мы остались без медового месяца», - рассказала Буланова. Ее слова приводит сайт PROZVEZD.

В ближайшее время семья никуда не поедет – оказалось, что у обоих «очень много работы». Вместе с тем она считает, что «ничего страшного» нет.

Это единственный факт, который расстраивает Буланову. В остальном она счастлива, как никогда.

По словам артистки, за подготовку к свадьбе отвечал Руднев, но все моменты обговаривали вместе. Буланова осталась довольна свадьбой – все прошло, как она хотела.

Напомним, артистка и бизнесмен, который моложе на 19 лет, расписались в ЗАГСе, где когда-то состоялась регистрация брака певицы Аллы Пугачевой и поп-короля Филиппа Киркорова.

После праздника в Сети распространились кадры, которые многие сочли позорными. Поклонники обратили внимание на состояние пошатывающейся певицы и платье, подчеркивающее недостатки фигуры.