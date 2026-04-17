«Мы очень взволнованы»: 44-летняя Натали Портман ждёт третьего ребёнка от нового избранника

44-летняя звезда Голливуда ждёт первого общего ребёнка от нового возлюбленного — 45-летнего французского музыкального продюсера Танги Дестабля. Пара закрутила роман около года назад.

В эксклюзивном интервью изданию Портман призналась, что счастлива стать матерью в третий раз.

«Мы с Танги очень взволнованы. Я чувствую огромную благодарность и понимаю, что это настоящее чудо. У меня больше энергии, чем я думала», — поделилась актриса.

Для Натали это третья беременность, но первый совместный ребёнок с Дестаблем. У звезды уже есть двое детей от предыдущего брака с хореографом Бенжаменом Мильпье — 13-летний сын Алеф и 8-летняя дочь Амалия.

Напомним, Портман развелась с Мильпье в 2024 году после 12 лет брака. Причиной разрыва стали многочисленные измены хореографа, включая роман с 25-летней французской активисткой Камиль Этьен. Папарацци застукали Мильпье с молодой любовницей, после чего он не стал отрицать измену.