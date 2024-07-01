«Мы на морюшко полетели»: Агата Муцениеце покинула Россию вместе с детьми от Павла Прилучного

Актриса Агата Муцениеце сообщила, что улетела из России вместе с детьми от брака с коллегой Павлом Прилучным. В личном блоге звезда сериала «Закрытая школа» рассказала, что отдыхает на Кипре, и поделилась кадрами из отеля и с пляжа.

1 июля утром Агата Муцениеце опубликовала в своем Telegram-канале фото, сделанное в аэропорту. На снимке артистка была запечатлена вместе с 8-летней дочерью Мией, 11-летним сыном Тимофеем и мамой. Семья обедала в ресторане перед вылетом на море.

«Мы на морюшко полетели», — написала Агата Муцениеце.

Позднее актриса раскрыла в соцсети, что отправилась вместе с родными на Кипр, и показала их номер в отеле с бассейном и пляж.

«Друзья, мы приехали отдыхать в город Пафос. <…> Мы в шоке от нашего невероятного номера», — поделилась артистка.

При этом знаменитость не стала уточнять, на какой срок она с семьей прилетела на море.

Напомним, Агата Муцениеце состояла в браке с Павлом Прилучным с 2011 по 2020 год. В 2013 году у актеров родился сын Тимофей, а через три года — дочь Мия. Примечательно, что даже спустя четыре года после развода экс-супруги продолжают судиться. Так, весной артистка потребовала перерасчет алиментов, которые платит ее бывший муж на их детей.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце рассказала, как познакомила детей от Павла Прилучного с новым возлюбленным.