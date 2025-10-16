«Мы любим тебя вечно»: вдова Дмитрия Хворостовского обратилась к нему в день рождения

Вдова оперного артиста Дмитрия Хворостовского Флоранс опубликовала в Сети архивные кадры с мужем по случаю его дня рождения. Она дала понять, что до сих пор помнит и любит покойного супруга.

16 октября 2025 года Хворостовскому могло бы исполниться 63 года. Он скончался в возрасте 55 лет спустя месяц после празднования юбилея. Причиной смерти стал рак мозга, который развивался в течение двух с половиной лет. Последние дни жизни Дмитрий провел в хосписе в окружении близких людей.

Флоренс тяжело переживала ранний уход мужа из жизни из-за болезни. Даже спустя восемь лет она не забывает о супруге и все также его любит. В день рождения Хворостовского она опубликовала несколько архивных кадров, на которых артист был запечатлен с детьми.

«63 года назад сегодня родилась звезда! С днем рождения на небесах, Димочка! Мы любим тебя вечно», - подписала кадры вдова.

В комментариях пользователи присоединились к словам женщины и почтили память артиста.

