«Мы любим друг друга»: Карпович и Сиваева из новых «Папиных дочек» отказались говорить о личной жизни

Анастасия Сиваева и Мирослава Карпович снова снимаются вместе. Они приняли участие в проекте под названием «Папины дочки. Новые». На презентации очередного сезона легендарного сериала актрисы поделились подробностями взаимоотношений друг с другом, но напрочь отказались от комментариев по поводу личной жизни.

Фрагмент интервью с журналистами публикует Telegram-канал Звездач. Во время беседы девушки рассказали, что сохранили дружбу со времен последних съемок, а теперь снова работают вместе. Сиваева долгое время не появлялась в проектах, так как стала мамой. Сейчас ребенку Анастасии 7 лет.

Что касается личной жизни, то актрисы, чьи расставания и разводы обсуждала вся страна, предпочли воздержаться от комментариев.

«Мы ничего про это не говорим. Мы любим друг друга и все. Точка», — заявила Карпович.

