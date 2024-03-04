«Мы как-то с ним договорились»: Светлана Бондарчук рассказала о жизни с потусторонним духом

Телеведущая и модель Светлана Бондарчук призналась, что обнаружила в квартире домового. В эфире шоу «По гостиным» на YouTube-канале «Москвичка» знаменитость рассказала о жизни с необычным соседом.

По словам Светланы Бондарчук, впервые она заподозрила присутствие потустороннего духа, когда услышала дома незнакомые голоса. Более того, телеведущая находила в квартире подброшенные монетки. Бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука считает, что так домовой проверяет, на связи ли с ним хозяева квартиры.

Несмотря на то, что телеведущая скептически относится к паранормальному, она призналась, что ей удалось подружиться с поселившимся у нее существом. Однако знаменитость не торопится знакомиться с домовым лично.

«Он принял нас с любовью, и мы как-то с ним договорились», — поделилась Светлана Бондарчук.

Ранее сообщалось о том, что актриса Елена Борщева призналась, что в детстве видела домового. По словам звезды КВН, когда она была маленькой, в ее доме происходили мистические события.