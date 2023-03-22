Музыкальный критик Сергей Соседов запел

Известный музыкальный журналист, критик, телеведущий, член жюри многочисленных конкурсов, шоу и фестивалей на практике сделал то, что он обычно анализирует и оценивает. Взял в руки микрофон и запел.

Видео, где Сергей Васильевич в концертном костюме, в полумраке, ритмично движется по сцене и поет под караоке - появилось в Сети. Это произошло на съемках очередного эпизода сериала «Евгенич», где Соседов играет самого себя – музыкального критика.

В исполнении звезды «Хит-парада» и «За гранью» прозвучал отрывок песни 1970-х годов из репертуара Эдиты Пьехи «И будет вечер белым-белым».

Интересно, что без малого 35 лет назад Эдита Станиславовна стала героиней первого журналистского материала 21-летнего корреспондента газеты «Гудок» Сергея Соседова - сначала он пришел туда работать курьером.

Также в телегам-канале фанатов Соседова выложено фото, где он сидит за столом вместе с журналистом Отаром Кушанашвили и музыкантом Сергеем Жуковым - и, по всей видимости, обсуждает то, что получилось.