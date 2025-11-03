«Мужики, берите пример!»: Светлана Мастеркова восхитилась Аскольдом Запашным, рассказавшим об измене жене

Светлана Мастеркова восхитилась поступком Аскольда Запашного, который на всю страну рассказал об измене жене и внебрачном ребенке. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ олимпийская чемпионка назвала дрессировщика «настоящим мужиком» и выразила уверенность в том, что он не бросит всех своих детей.

Недавно Аскольд Запашный, которого долгие годы все считали примерным семьянином, шокировал общественность неожиданным признанием. Артист цирка сообщил, что развелся с супругой после 18 лет брака, но перед этим изменил ей с девушкой, которая родила ему сына. Многие резко осудили дрессировщика за такой поступок, но нашлись и те, кто похвалил его за откровенность.

Так, звезда комедийного скетч-шоу «6 кадров» Галина Данилова поддержала артиста, который нашел в себе силы честно рассказать обо всем. Актриса и сама была в похожей ситуации, когда мужья изменяли ей за спиной, а родной отец так и не признался в неверности жене.

«У меня четыре брака, об этом знает вся страна. Я расставалась с мужчинами, потому что они меня предавали. Ни у одного из них не хватило силы духа прийти и сказать: „Я тебе изменил“. Я на стороне Аскольда, потому что он об этом сказал. Да, через 10 лет, а мой отец даже через 10 лет не сказал! <…> Я внебрачный ребенок. <…> Я папу в первый раз увидела в 18 лет. Я пришла к нему сама, хотя он знал о моем существовании», — поделилась Галина Данилова.

С позицией актрисы согласилась и Светлана Мастеркова. Олимпийская чемпионка восхитилась смелостью Аскольда Запашного и назвала его «настоящим мужиком», призвав всех равняться на него. Она также уверена, что дрессировщик будет любить и содержать всех своих детей, сколько бы их ни было.

«Берите, мужики, пример!» — заявила Светлана Мастеркова.

Напомним, младший брат Эдгарда Запашного признался, что сам подал на развод с женой. Пара прожила вместе 18 лет, у них родились две дочери — Ева и Эльза. По словам Аскольда Запашного, в отношениях наступил кризис, когда они стали жить в разных городах и превратились в «друзей со штампом в паспорте». Однако еще одной причиной стал роман артиста с коллегой по имени Диана, которая родила ему сына Аскольда. Дрессировщик попытался оправдаться и заверил: супруга знала о внебрачном ребенке, но не принимала его.

