Мужчина на концерте Лолиты поднялся на сцену и заявил о разводе. Ее реакция была неожиданной

Мужчина поднялся на сцену во время концерта Лолиты в Красноярске и заявил, что жена собирается с ним разводиться. Исполнительница взяла на себя роль семейного психолога и стала отговаривать женщину от развода.

Лолита спустилась в зрительный зал и нашла виновницу истории. Она предупредила, что после развода мужчину «уведут же сразу».

Затем певица поинтересовалась причинами разрыва и спросила: «Что он не так сделал?» На это зрительница ответила: «Достало всё».

Узнав, что пара жената 20 лет, Лолита заявила, что с ней ни один муж столько не жил. Вокалистка выяснила, что мужчина иногда выпивает, но это не повод подавать на развод, считает она. «Я тоже бывает», - призналась артистка.

Вопросы и комментарии Лолиты сопровождались смехом в зрительном зале. Узнав, что и билеты на концерт купила женщина, певица подвела ее к мужу и запела: «Целуй до взрывов водородных». После этого пара слилась в поцелуе под аплодисменты.

Ранее стало известно, что у Лолиты, которая пять раз была замужем, появился молодой бойфренд.