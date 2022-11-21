Мужа олимпийской чемпионки призвали в армию

Разлучница Юли Липницкой и Владислава Тарасенко имеет украинскую прописку

Любящая пара успешных спортсменов, любимых супругов и счастливых родителей расстается на неопределенное время.

Общее дело, общие интересы, совместные тренировки. Выступления в Японии, Исландии, Румынии…Затем – участие в учебно-тренировочный сборах и мастер-классах в Академии чемпионов Ильиных - Липницкой.

Молодая пара не любит афишировать свою личную жизнь, но их многочисленные поклонники, конечно, знают, что спортсмены – еще и официальные супруги, и родители 2,5-летней Каталины.

Возможно, вскоре малышка, которая внешне, как говорят, вылитая мама, начнет свой собственный путь в фигурное катание. Тем более, что Юля уже прекрасно освоилась в роли детского тренера.

Но стало известно, что на днях счастливая пара расстанется.

Разлучницей стала специальная военная операция на Украине. 25-летний Владислав (между прочим, давнишний член ЦСО «Самбо-70») призван в армию в рамках частичной мобилизации и в настоящее время проходит подготовку на подмосковном полигоне Алабино.

Когда и как скоро он сможет вернуться домой – пока неизвестно.