Муж Юлии Меньшовой рассказал, почему не хочет работать с ней на одной площадке

Заслуженный артист России Игорь Гордин назвал настоящим испытанием работу на одной съемочной площадке с женой, актрисой Юлией Меньшовой. Пара вместе снимается в сериале «Преступление будет раскрыто».

Артист признался, что в определенный момент на съемках возникли сложности, так как он не знал как вести себя с партнершей и одновременно женой.

«Я разделяю семью и работу. А когда Юля была моей партнершей, я не понимал, где в данный момент нахожусь», - пояснил Гордин в беседе с изданием «7Дней.ru».

Он также добавил, что предпочитает больше не работать с Меньшовой. Частично по этой же причине в съемках не участвуют дети звездной пары.

«Можно на всю жизнь подорвать ребенку психику, направить его по неправильному пути», —заключил Гордин.

Ранее мы писали, что Юлия Меньшова едва не сломала руку в конфликте с сыном. Как выяснилось, сильная ссора с наследником произошла после окончания 11 класса. Тогда Андрей Гордин заявил, что построит карьеру актера без высшего образования. Однако звездная мама была против подобного решения.