«Муж подарил машину с водителем»: жена Курбана Омарова рассказала о счастливом браке

Жена Курбана Омарова рассказала о своем счастливом браке.

После громкого развода с телеведущей Ксенией Бородиной бизнесмен Курбан Омаров нашёл семейное счастье с молодой супругой Валерией. Пара зарегистрировала отношения в прошлом году и вскоре сыграла пышную свадьбу. В начале этого года у них родился сын Адам, ставший первым общим ребенком для Валерии и третьим ребёенком для Курбана.

Новая семья Омарова наслаждается гармонией и размеренной жизнью, а Валерия активно делится впечатлениями с подписчиками.

«Проявление любви для меня — это мой муж. Когда мы узнали о беременности, я сказала ему, что очень хочу продолжить учебу, но не представляю, как это совместить. Он меня поддержал. Чтобы я могла ездить и на учебу, и на любимую работу, он подарил машину с водителем — дабы мне было удобно», — призналась она.

Супруга бизнесмена также подчеркнула, что в их семье ценится забота и поддержка. По этой причине они вместе нашли няню, которая будет помогать с малышом, чтобы мама могла высыпаться и свободное время тратить на себя и учебу.

Фолловеры в Сети восхищаются идиллией в семье Омарова, хотя некоторые интересуются, действительно ли в их отношениях нет ссор.

«А почему для остроты чувств нужно ругаться? Это прикольно только в кино. В реальных отношениях такой момент можно создать по-другому: поехать куда-то на пару дней, устроить ужин при свечах. Если у вас в отношениях американские горки — это звоночек, что что-то не так», — объяснила блогерша.

