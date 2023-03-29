Муж Нонны Гришаевой закрыл глаза на её роман с симпатичным коллегой
Был ли, или не был роман между Нонной Гришаевой и актёром Дмитрием Исаевым – доподлинно никому неизвестно.
Известно, что Нонна играла с мужчиной на одной сцене в спектакле «Варшавская мелодия» и между их персонажами, действительно, была любовь.
Перенеслись ли чувства со сцены в реальный мир – ни один год гадали поклонники и знакомые актрисы.
В интернете даже появилось «романтичное» видео, на котором парочка мило беседует друг с другом за столиком в кафе.
В театре слухи о романе коллег, разумеется, тоже присутствовали.
Общественность с тревогой ожидала реакцию супруга актрисы Александра Нестерова.
Однако муж достойно воспринял сплетни и не стал выносить сор из избы.
Как пишет портал CTNews, Александр простил супруге мимолётное увлечение и сообщил, что в семье всё хорошо.
Прошло пять лет и Гришаева с Нестеровым до сих пор вместе.