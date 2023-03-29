Муж Нонны Гришаевой закрыл глаза на её роман с симпатичным коллегой

Был ли, или не был роман между Нонной Гришаевой и актёром Дмитрием Исаевым – доподлинно никому неизвестно.

Известно, что Нонна играла с мужчиной на одной сцене в спектакле «Варшавская мелодия» и между их персонажами, действительно, была любовь.

Перенеслись ли чувства со сцены в реальный мир – ни один год гадали поклонники и знакомые актрисы.

В интернете даже появилось «романтичное» видео, на котором парочка мило беседует друг с другом за столиком в кафе.

В театре слухи о романе коллег, разумеется, тоже присутствовали.

Общественность с тревогой ожидала реакцию супруга актрисы Александра Нестерова.

Однако муж достойно воспринял сплетни и не стал выносить сор из избы.

Как пишет портал CTNews, Александр простил супруге мимолётное увлечение и сообщил, что в семье всё хорошо.

Прошло пять лет и Гришаева с Нестеровым до сих пор вместе.