Муж Наташи Королевой Тарзан продал свою картину за один миллион рублей

Артист Сергей Глушко, больше известный как Тарзан, продал картину, которую написал, за миллион рублей. При этом сам танцор признался, что не ставит перед собой задачу зарабатывать на творчестве, так как денег в жизни ему хватает.

Живописью супруг певицы Наташи Королевой увлекся довольно давно. Первое время он изображал только свою жену, но затем стал развиваться и рисовать другие образы. И вот Тарзан дорос до персональной выставки, которую назвал «Африка. Возрождение невинности». На нее его вдохновила поездка именно на этот жаркий континент.

Как и раньше, большинство картин Глушко – это обнаженные женские тела. Сам он считает, что в мире нет ничего прекраснее фигур дам. Работает Сергей в основном маслом, но иногда использует уголь.

Свои произведения Тарзан хранит дома и лишь иногда продает. Покупатели действительно находятся и предлагают немаленькие суммы. Например, одно полотно танцор отдал за миллион рублей.

«Я не ставлю задачи выставлять свои картины на продажу. Они меня радуют дома ежедневно. Я завесил ими весь дом», - цитирует слова Тарзана издание kp.ru.

Ранее Сергей Глушко рассказал, как на него повлияла поездка в Африку.