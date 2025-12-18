Муж Насти Ивлеевой подарил ей браслет за 4 млн рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Настя Ивлеева вместе с мужем Филиппом Бегаком отправилась в Мурманск, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы. Там они остановились в загородном доме, где попробовали уху на костре.

Во время отдыха Бегак преподнес телеведущей роскошный подарок — браслет фирмы Bvlgari. Журналисты выяснили, что украшение стоит порядка 4 миллионов рублей.

«Что поделать? Преподнес — значит, будем носить», — заявила Ивлеева.

Напомним, Филипп Бегак и Настя Ивлеева тайно поженились в конце 2024 года, а само торжество провели в конце мая 2025 года, собрав близких людей. Это уже второй брак для Ивлеевой, ранее она была замужем за Элджеем.

