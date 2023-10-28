Муж Лаймы Вайкуле оказался не в курсе ее предстоящего концерта на Кипре, об этом сообщает Абзац.

В Сети появились афиши выступления Лаймы Вайкуле в кипрском Лимасоле. Согласно ним, певица должна приехать с концертом 30 октября. Однако муж Вайкуле, Андрей Латковский, рассказал журналистам, что он не в курсе предстоящего выступления.

По его словам, концерт должен был состояться еще в 2022 году, но его пришлось переносить из-за большого количества непроданных билетов.

«Мы даже не знаем ничего об этом. У нас был запланирован концерт в прошлом году, он почему-то не продался, и организаторы перенесли его на более позднее время. И то нам об этом никто не напоминает, и мы подумали, что все уже давно похерено. Может, там и будет что-то происходить, но с нами не связывались», - рассказал он.

Напомним, Лайма Вайкуле уже давно живет в Латвии. Певица периодически дает интервью западным журналистам, в котором рассказывает о своей прошлой жизни в России.

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