17:24, 24 ноября 2022
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Муж беременной Тодаренко не против участия ее в постельных сценах
Беременность телеведущей Регины Тодаренко - не повод для девушки бросать творческую деятельность. Звезда активно учувствует в телевизионных шоу, кроме того, не собирается прекращать и участие в съемках сериала "Секреты семейной жизни".
Недавно стало известно, что в одном из эпизодов второго сезона Тодаренко даже пришлось сняться в постельной сцене. Причем в первоначальном варианте сценария эротики с участием Регины прописано не было.
«Абстрагироваться было очень сложно, - признается артистка, - поэтому за советом я пошла к мужу. Влад тогда сказал мне, что это мой вызов, и если я хочу в дальнейшем связать свою жизнь с кино - пройду его, а если нет - пойму, что надо двигаться в другом направлении».
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://7days.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: